Число погибших при наводнения в Бразилии увеличилось до 12 человек

Число погибших при наводнении в бразильском штате Сан-Паулу возросло до 12, сообщает местный телеканал Globo со ссылкой на спасательное ведомство страны.

Ранее сообщалось о семи жертвах. В числе погибших - годовалый ребенок, который попал под завалы, вызванные мощные осадками.

Ливни обрушились на Бразилию в воскресенье и продолжились в понедельник. Четыре человека погибли при обрушении дома в муниципалитете Рибейран-Пирис. Три человека утонули во время наводнения в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу.

В понедельник в муниципалитете Сан-Бернарду-ду-Кампу был объявлен режим ЧП в связи с ударом стихии.

На текущий момент оказались затоплены низинные районы второго по величине города Бразилии. Потопы продолжаются и в других частях Сан-Паулу — сильные дожди продолжатся не менее двух дней.