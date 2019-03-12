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 Число погибших при наводнения в Бразилии увеличилось до 12 человек

Число погибших при наводнения в Бразилии увеличилось до 12 человек
Пушков прокомментировал заявление главы ФАС о двукратных переплатах за ЖКХ

Пушков прокомментировал заявление главы ФАС о двукратных переплатах за ЖКХ

 Суд обратил в доход РФ 380 миллионов рублей сообщника полковника Захарченко

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Британия и Еврокомиссия согласовали документ по ирландской границе

Британия и Еврокомиссия согласовали документ по ирландской границе

 Число погибших при наводнения в Бразилии увеличилось до 12 человек

Число погибших при наводнения в Бразилии увеличилось до 12 человек
2:43   12 Марта 2019
Весь мир

Число погибших при наводнения в Бразилии увеличилось до 12 человек

Число погибших при наводнения в Бразилии увеличилось до 12 человек

Число погибших при наводнении в бразильском штате Сан-Паулу возросло до 12, сообщает местный телеканал Globo со ссылкой на спасательное ведомство страны.

Ранее сообщалось о семи жертвах. В числе погибших - годовалый ребенок, который попал под завалы, вызванные мощные осадками.

Ливни обрушились на Бразилию в воскресенье и продолжились в понедельник. Четыре человека погибли при обрушении дома в муниципалитете Рибейран-Пирис. Три человека утонули во время наводнения в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу.

В понедельник в муниципалитете Сан-Бернарду-ду-Кампу был объявлен режим ЧП в связи с ударом стихии.

На текущий момент оказались затоплены низинные районы второго по величине города Бразилии. Потопы продолжаются и в других частях Сан-Паулу — сильные дожди продолжатся не менее двух дней.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#flashflood in #SãoPaulo ???? Felipe Delacasa

A post shared by Windy (@windy_forecast) on

 

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Автор: Олег Королев
#бразилия #наводнение #сан-паулу

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