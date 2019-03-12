Власти Венесуэлы продлили выходные из-за отключения света

Венесуэльское правительство во вторник отменило рабочий день и школьные занятия, сообщил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес .

Правительство страны уже отменяло рабочие дни в пятницу и понедельник. Родригес в эфире государственного телевидения заявил, что президентский указ о приостановке трудовой деятельности и занятий на всех уровнях образования в Венесуэле продлен еще на сутки.

В минувший четверг вечером Каракас и большая часть венесуэльских штатов остались без электричества. По информации местной прессы, без света остались 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствовало почти на всей территории страны. Жители Каракаса отмечали, что на их памяти это самое длительное отключение электроэнергии.

Национальная электрическая компания заявила, что причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара. Президент страны Николас Мадуро обвинил в случившемся «американский империализм».