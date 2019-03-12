Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пушков прокомментировал заявление главы ФАС о двукратных переплатах за ЖКХ

Пушков прокомментировал заявление главы ФАС о двукратных переплатах за ЖКХ

 Суд обратил в доход РФ 380 миллионов рублей сообщника полковника Захарченко

Суд обратил в доход РФ 380 миллионов рублей сообщника полковника Захарченко
Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

 Эстония может заявить права на земли России

Эстония может заявить права на земли России

Британия и Еврокомиссия согласовали документ по ирландской границе

Британия и Еврокомиссия согласовали документ по ирландской границе

 Число погибших при наводнения в Бразилии увеличилось до 12 человек

Число погибших при наводнения в Бразилии увеличилось до 12 человек
Пушков прокомментировал заявление главы ФАС о двукратных переплатах за ЖКХ

Пушков прокомментировал заявление главы ФАС о двукратных переплатах за ЖКХ

 Суд обратил в доход РФ 380 миллионов рублей сообщника полковника Захарченко

Суд обратил в доход РФ 380 миллионов рублей сообщника полковника Захарченко
Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

 Эстония может заявить права на земли России

Эстония может заявить права на земли России

Британия и Еврокомиссия согласовали документ по ирландской границе

Британия и Еврокомиссия согласовали документ по ирландской границе

 Число погибших при наводнения в Бразилии увеличилось до 12 человек

Число погибших при наводнения в Бразилии увеличилось до 12 человек
2:02   12 Марта 2019
Весь мир

Премьер Великобритании согласовала с Юнкером изменения в соглашении по Brexit

Премьер Великобритании согласовала с Юнкером изменения в соглашении по Brexit

Британский премьер Тереза Мэй накануне голосования в парламенте по Brexit согласовала в Страсбурге с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером изменения в соглашении с Евросоюзом, заявил глава аппарата премьера Дэвид Лидингтон.

Во время выступления в парламенте он заявил, что правительство обеспечило юридически обязывающие изменения к соглашению с ЕС по Brexit.

Лидингтон также сообщил, что правительство представит парламентариям два новых документа. Один подтвердил, что ЕС не воспользуется защитным механизмом по обеспечению свободной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Другой документ содержит заверения сторон о стремлении заменить такую меру альтернативным вариантом (вроде торгового соглашения) к декабрю 2020 года.

Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта.

Ранее СМИ сообщали, что британский премьер Тереза Мэй утратила поддержку большей части кабинета министров из-за кризисной ситуации вокруг Brexit.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#великобритания #brexit #тереза мэй

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...