Глава «Лукойла» заявил, что сделка ОПЕК+ убирает спекулянтов с нефтерынка

Сделка между членами ОПЕК+ позволяет убрать с рынка спекулянтов, в противном случае стоимость нефти могла бы превысить 100 долларов за баррель. Об этом заявил глава глава «Лукойла» Вагит Алекперов.

Во время выступления на конференции CERAWeek Алекперов заявил, что та основа, на которую ориентируется ОПЕК плюс - это «цена, а не увеличение остатков». По его словам, она дает возможность убрать спекулянтов с рынка.

По словам главы «Лукойла», договоренности на полгода и год позитивно влияют на промышленность России. Он отметил, что без сделки цена барреля нефти могла преодолеть планку в сто долларов.

ОПЕК и ряд не входящих в данную организацию стран в конце прошлого года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились, что снизят совокупную добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки (228 тысяч приходятся на Россию) от уровня октября 2018 года. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие текущего года.