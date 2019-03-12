Антонов заявил о мрачных последствиях выхода США из ДРСМД

Последствия выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) могут быть печальны как для отношений между Москвой и Вашингтоном, так и для всего мира в целом. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По его словам, Белый дом вначале поддерживал ДРСМД, поскольку он соответствовал их интересам. Также в Вашингтоне открыто заявляли, что им нужно аналогичное соглащение с Китаем.

Посол отметил, что свой выход из договора США обосновали с помощью создания сказки под названием российские ракеты 9М729.

Также Антонов отметил, что российская сторона сделала все, чтобы сохранить ДРСМД из-за его важности для стабительности как Европе, так и во всем мире. Российский дипломат заявил, что последствия разрушения этого договора могут быть мрачными.

Американский президент Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон 2 февраля начинает шестимесячную процедуру выхода из ДРСМД с Россией.