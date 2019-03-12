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 Авиационные власти США считают Boeing 737 Max пригодным для полетов в стране

Авиационные власти США считают Boeing 737 Max пригодным для полетов в стране
1:04   12 Марта 2019
Весь мир

Авиационные власти США считают Boeing 737 Max пригодным для полетов в стране

Авиационные власти США считают Boeing 737 Max пригодным для полетов в стране

Федеральное управление авиации США (FAA) считает лайнеры Boeing 737 Max пригодными для полетов, несмотря на авиакатастрофу в Эфиопии.

На странице ведомства в Twitter отмечается, что ведомство продлевает уведомление о летной годности для международного сообщества для операторов Boeing 737 Max.

Подчеркивается, что FAA постоянно изучает и надзирает за безопасностью коммерческих самолетов США. В случае, если обнаруживается проблема, которая влияет на безопасность, управление авиации немедленно предпримет необходимые действия.

В воскресенье утром самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого были 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение около эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В числе погибших - представители 35 стран, включая трех граждан РФ.

На данный момент в Китае приостановлены полеты самолетов данной модели.

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Автор: Олег Королев
#эфиопия #boeing 737 max #федеральное управление авиации сша

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