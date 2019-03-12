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0:46   12 Марта 2019
Весь мир

Боевики обстреляли 16 поселений идлибской зоны деэскалации в Сирии

Боевики обстреляли 16 поселений идлибской зоны деэскалации в Сирии

Нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных формирований за прошедший день были зафиксированы в 16 местах идлибской зоны деэскалации в Сирии, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Виктор Купчишин

На протяжении суток боевики обстреляли по нескольку раз шесть населенных пунктов в провинции Латакия, три в провинции Хама, четыре в провинции Идлиб и два в провинции Алеппо. Также атаке пять раз подвергся научно-исследовательский центр города Алеппо.

Он также рассказал, что по состоянию на воскресенье 56 тысяч 656 сирийцев, уклонившихся от военной службы, в том числе среди беженцев и бывших участников незаконных вооруженных формирований, были амнистированы.

Купчишин отметил, что продолжается возвращение беженцев в места прежнего проживания. При содействию российской стороны были организованы десять пунктов пропуска. По состоянию на субботу, в страну вернулись 226 тысяч 118 человек.

Он напомнил, что для предотвращения гуманитарной катастрофы в лагере беженцев «Эр-Рукбан» для беженцев организован гуманитарный коридор к местам местам постоянного проживания.

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Автор: Олег Королев
#сирия #идлиб

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