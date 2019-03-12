Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пушков прокомментировал заявление главы ФАС о двукратных переплатах за ЖКХ

Пушков прокомментировал заявление главы ФАС о двукратных переплатах за ЖКХ

 Суд обратил в доход РФ 380 миллионов рублей сообщника полковника Захарченко

Суд обратил в доход РФ 380 миллионов рублей сообщника полковника Захарченко
Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

 Эстония может заявить права на земли России

Эстония может заявить права на земли России

Антонов заявил о мрачных последствиях выхода США из ДРСМД

Антонов заявил о мрачных последствиях выхода США из ДРСМД

 Авиационные власти США считают Boeing 737 Max пригодным для полетов в стране

Авиационные власти США считают Boeing 737 Max пригодным для полетов в стране
Пушков прокомментировал заявление главы ФАС о двукратных переплатах за ЖКХ

Пушков прокомментировал заявление главы ФАС о двукратных переплатах за ЖКХ

 Суд обратил в доход РФ 380 миллионов рублей сообщника полковника Захарченко

Суд обратил в доход РФ 380 миллионов рублей сообщника полковника Захарченко
Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

 Эстония может заявить права на земли России

Эстония может заявить права на земли России

Антонов заявил о мрачных последствиях выхода США из ДРСМД

Антонов заявил о мрачных последствиях выхода США из ДРСМД

 Авиационные власти США считают Boeing 737 Max пригодным для полетов в стране

Авиационные власти США считают Boeing 737 Max пригодным для полетов в стране
0:19   12 Марта 2019
Россия

Пушков прокомментировал заявление главы ФАС о двукратных переплатах за ЖКХ

Пушков прокомментировал заявление главы ФАС о двукратных переплатах за ЖКХ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева о двукратных переплатах за услуги ЖКХ.

Член Совфеда на своей странице в Twitter написал, что данное заявление главы ФАС, не удивляет, если учитывать, как работают управляющие компании.

По словам политика, в Перми владельцу двухкомнатной выставили счет на 2,2 миллиона рублей, посчитав, что на сорока квадратных метров проживает более четырех тысяч человек. Пушков отметил, что управляющие компании никогда не «ошибутся» в пользу жителей.

Накануне руководитель ФАС Игорь Артемьев заявил, что большинство граждан РФ в два раза переплачивают за ряд коммунальных платежей. По его словам, тарифы ЖКХ завышены в большинстве регионов, причем в двух соседних деревнях порой они могут различаться в 53 раза.

Артемьев отметил, что по этой причине антимонопольная служба подготовила проект об основах тарифного регулирования, который сейчас согласуется в правительстве.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#жкх #пушков #глава фас

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...