Пушков прокомментировал заявление главы ФАС о двукратных переплатах за ЖКХ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева о двукратных переплатах за услуги ЖКХ.

Член Совфеда на своей странице в Twitter написал, что данное заявление главы ФАС, не удивляет, если учитывать, как работают управляющие компании.

По словам политика, в Перми владельцу двухкомнатной выставили счет на 2,2 миллиона рублей, посчитав, что на сорока квадратных метров проживает более четырех тысяч человек. Пушков отметил, что управляющие компании никогда не «ошибутся» в пользу жителей.

Накануне руководитель ФАС Игорь Артемьев заявил, что большинство граждан РФ в два раза переплачивают за ряд коммунальных платежей. По его словам, тарифы ЖКХ завышены в большинстве регионов, причем в двух соседних деревнях порой они могут различаться в 53 раза.

Артемьев отметил, что по этой причине антимонопольная служба подготовила проект об основах тарифного регулирования, который сейчас согласуется в правительстве.