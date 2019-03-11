Франция оценила решение президента Алжира отказаться от участия в выборах

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан положительно оценил решение президента Алжира Абделя Азиза Бутефлики не участвовать в выборах нового лидера страны.

Как указывается на сайте МИД Франции, министр приветствует отказ президента Абдель Азиза Бутефлики бороться за пятый мандат.

Ранее Бутефлика заявил, что не намерен идти на пятый срок и объявил об отсрочке выборов, запланированных на 18 апреля. Перед этим в Алжире прошли массовые протесты. Жители страны были против решения действующего президента принять участие в выборах.