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 США могут ограничить обмен разведданными с Германией из-за Huawei

США могут ограничить обмен разведданными с Германией из-за Huawei
22:44   11 Марта 2019
Весь мир

США могут ограничить обмен разведданными с Германией из-за Huawei

США могут ограничить обмен разведданными с Германией из-за Huawei

Америка пригрозила ФРГ ограничением обмена разведывательной информации, если немецкая сторона не прекратит сотрудничество с китайской компанией Huawei при создании телекоммуникационной структуры в государстве.

Как пишет The Wall Street Journal, американский посол в Германии Ричард Гренелл уже направил эту информацию министру экономики ФРГ Петеру Альтмайеру. В том случае, если немецкие власти не согласятся с требованием Вашингтона, обмен разведывательной информацией между странами продолжится, но в меньшем объеме.

Как писали СМИ ранее, Соединенные Штаты обвиняют Huawei в том, что компания якобы пыталась украсть коммерческую тайну у T-Mobile, а также в нарушении американских санкций против Ирана.

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #германия #разведка #huawei

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