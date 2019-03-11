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Суд обратил в доход РФ 380 миллионов рублей сообщника полковника Захарченко

Суд обратил в доход РФ 380 миллионов рублей сообщника полковника Захарченко

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Суд обратил в доход РФ 380 миллионов рублей сообщника полковника Захарченко

Суд обратил в доход РФ 380 миллионов рублей сообщника полковника Захарченко

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22:33   11 Марта 2019
Россия

Суд обратил в доход РФ 380 миллионов рублей сообщника полковника Захарченко

Суд обратил в доход РФ 380 миллионов рублей сообщника полковника Захарченко

Гагаринский столичный суд обратил в доход государства имущество обвиняемого в коррупции сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина. Он выступал соучастником полковника МВД Дмитрия Захарченко. Таким образом суд полностью удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры.

Сторона обвинения требовала обратить в доход государства ряд объектов недвижимости — 20 квартир, пять машин, земельные участки, дом, парковочные места.

Ранее сообщалось, что у полковника Захарченко в ходе следствия были выявлены новые активы, которые оценили в 484 миллионов рублей. Суд получил иск об изъятии этих активов.

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Автор: Ольга Шпакова
#суд #полковник захарченко #коррупционные дела

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