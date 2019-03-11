Рогозин и глава NASA обсудили предстоящий пуск с Байконура

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поговорил по телефону с директором NASA Джимом Брайденстайном. Одной из ключевых тем стал предстоящий пуск с Байконура.

Об этом сообщается на странице российской космической корпорации в Twitter со ссылкой на твит Рогозина. Как указывается в сообщении, «глава NASA поделился радостью в связи с удовлетворением их финансовой заявки на дальнейшее развитие Лунной программы».

RT @Rogozin: «Сегодня провёл телефонный разговор с @JimBridenstine . Обсудили предстоящий пуск с Байконура и будущие двусторонние контакты. Глава @NASA поделился радостью в связи с удовлетворением их финансовой заявки на дальнейшее развитие Лунной программы» — РОСКОСМОС (@roscosmos) March 11, 2019

Ранее сообщалось, что США хотят осуществить посадку людей на Луну к 2028 году.