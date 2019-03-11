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22:18   11 Марта 2019
Россия

Рогозин и глава NASA обсудили предстоящий пуск с Байконура

Рогозин и глава NASA обсудили предстоящий пуск с Байконура

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поговорил по телефону с директором NASA Джимом Брайденстайном. Одной из ключевых тем стал предстоящий пуск с Байконура.

Об этом сообщается на странице российской космической корпорации в Twitter со ссылкой на твит Рогозина. Как указывается в сообщении, «глава NASA поделился радостью в связи с удовлетворением их финансовой заявки на дальнейшее развитие Лунной программы».

Ранее сообщалось, что США хотят осуществить посадку людей на Луну к 2028 году.

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Автор: Ольга Шпакова
#байконур #рогозин #роскосмос #nasa

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