Правительство Алжира возглавит экс-глава МВД

Премьер-министром Алжира назначен Нуреддин Бедуи, бывший глава МВД Алжира. Об этом сообщило агентство APS.

Ранее стал известно, что глава государства Абдель Азиз Бутефлика не станет баллотироваться на новый срок. Выборы, провести которые планировалось 18 апреля, отложены. Правительство ушло в отставку.

В стране вводится должность вице-премьера, ее займет экс-глава МИД Раматан Ламамра. Он будет совмещать эту работу с деятельностью министра иностранных дел.