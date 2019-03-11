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 Власти Хайнаня планируют увеличить поток туристов из России

Власти Хайнаня планируют увеличить поток туристов из России
21:39   11 Марта 2019
Весь мир

Власти Хайнаня планируют увеличить поток туристов из России

Власти Хайнаня планируют увеличить поток туристов из России

Поток туристов из России в Хайнань в 2018 году снизился на 10,3%, тогда как в 2017 году наблюдался его бурный рост. Теперь власти курортной китайской провинции хотят взять реванш, сообщает АТОР.

Заместитель главы управления по туризму провинции Хайнань Цао Юань напомнил, что по итогам 2017 года российский турпоток на остров Хайнань достиг исторического максимума – 284 тысячи человек. Цифры по итогам прошлого года скромнее – 255 тысяч 700 человек.

Доля россиян в общем числе туристов на острове – около четверти, поэтому российский поток всегда был одним из приоритетных.

Туристические власти провинции Хайнань планируют провести «русификацию» курортов острова.  В 2019 году в отелях планируется увеличить штат русскоязычного персонала, сделать меню и указатели на русском языке.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #туризм #китай #хайнань

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