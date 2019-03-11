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21:21   11 Марта 2019
Весь мир

США к 2028 году хотят высадить людей на Луну

США к 2028 году хотят высадить людей на Луну

Вашингтон к 2028 году хочет снова высадить людей на Луну. Об этом стало известно из проекта бюджета НАСА.

В 2020 финансовом году объем спонсирования НАСА по документу составит 21 миллиард долларов. 363 миллиона пойдут на создание аппарата для посадки грузов и астронавтов на Луну.

Вашингтон с приходом к власти президента США Дональда Трампа объявил о возобновлении программы по исследованию Луны. Постоянное присутствие астронавтов на спутнике Земли позволит отправлять пилотируемые миссии на Марс. НАСА разрабатывает проект по созданию окололунной станции Gateway, с которой астронавты смогут спускаться на Луну и обратно.

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Автор: Павел Никифоров
#сша #наса #луна

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