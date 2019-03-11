Путин поздравил сноубордистку Костенко с победой на Универсиаде

Российский лидер Владимир Путин поздравил Елену Костенко с победой на XXIX Всемирной зимней универсиаде в состязаниях по сноуборду в слоуп-стайле. Президент отметил ее вклад в копилку побед национальной сборной. Напомним, что Костенко набрала 76,75 балла и взяла золото.

Как говорится в поздравительной телеграмме, Путин подчеркнул, что спортсменка своими стараниями пополнила «копилку» национальной сборной на Универсиаде-2019.

Напомним, что Зимняя Универсиада стартовала 2 марта в Красноярске. На 12 марта назначена церемония закрытия мероприятия. На соревнованиях разыграли 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Российская сборная получила рекордное количество медалей.

Ранее сообщалось, что глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев прилетел в Красноярск, чтобы лично поприсутствовать на закрытии Всемирной зимней Универсиады.