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21:06   11 Марта 2019
Россия

Путин поздравил сноубордистку Костенко с победой на Универсиаде

Путин поздравил сноубордистку Костенко с победой на Универсиаде

Российский лидер Владимир Путин поздравил Елену Костенко с победой на XXIX Всемирной зимней универсиаде в состязаниях по сноуборду в слоуп-стайле. Президент отметил ее вклад в копилку побед национальной сборной. Напомним, что Костенко набрала 76,75 балла и взяла золото.

Как говорится в поздравительной телеграмме, Путин подчеркнул, что спортсменка своими стараниями пополнила «копилку» национальной сборной на Универсиаде-2019.

Напомним, что Зимняя Универсиада стартовала 2 марта  в Красноярске. На 12 марта назначена церемония закрытия мероприятия. На соревнованиях разыграли 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Российская сборная получила рекордное количество медалей.

Ранее сообщалось, что глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев прилетел в Красноярск, чтобы лично поприсутствовать на закрытии Всемирной зимней Универсиады.

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Автор: Ольга Шпакова
#путин #спорт #костенко #универсиада

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