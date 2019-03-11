Названы российские регионы-лидеры по смертности от ВИЧ

Иркутская, Свердловская и Кемеровская области вошли в тройку регионов России, лидирующих по смертности от ВИЧ в 2018 году. Об этом сообщает РБК.

Самое высокое количество смертей от ВИЧ было зарегистрировано в Кемеровской области. Коэффициент летального исхода при вирусе (коэффициент равняется количеству погибших от вируса иммунодефицита человека на 100 тысяч жителей региона) здесь 65,1. В Иркутской области показатель коэффициента смертности составляет 42,4, в Свердловской области – 38,1.

По сравнению с 2017 годом в Кемеровской и Свердловской области количество россиян, умерших от ВИЧ, увеличилось на 10% в 2018 году. Отмечается, что смертность от вируса во всех вместе взятых трех регионах больше, чем от убийств, самоубийств, ДТП и прочего.

5 марта сообщалось о третьем человеке в истории, которому удалось победить вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Пациенту пересадили костный мозг от донора с мутацией CCR5: эта мутация делает организм человека неуязвимым для ВИЧ. Предыдущий излеченный от ВИЧ уже полтора года находится в ремиссии.