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Глава Македонии отказался подписать 11 законов после переименования страны

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20:52   11 Марта 2019
Весь мир

Глава Македонии отказался подписать 11 законов после переименования страны

Глава Македонии отказался подписать 11 законов после переименования страны

Македонский лидер Георге Иванов не подписал 11 парламентских законов, в которых его страна фигурирует как Республика Северная Македония. Президент Иванов во все документах и выступлениях продолжает использовать старое название страны «Республика Македония». Он был против соглашения с Афинами о смене названия государства.

Как пишут местные СМИ, администрация президента Македонии подтвердила, что Иванов отказался утвердить 11 законов.

Ранее сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерреш был официально уведомлен, что бывшая югославская Республика Македония теперь официально называется Северная Македония. Соглашение о переименовании вступило в силу 12 февраля.

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Автор: Ольга Шпакова
#политика #греция #македония #весь мир

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