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20:41   11 Марта 2019
Весь мир

Самолет с кокаином разбился в Эквадоре

Самолет с кокаином разбился в Эквадоре

Воздушное судно с иностранной регистрацией перевозило партию кокаина крупного размера, но разбилось в эквадорской провинции Манаби. Об этом сообщает портал El Comercio со ссылкой на источник в полиции страны.

На борту иностранного авиаборта находилось два человека. Оба получили тяжелые ранения в ходе крушения самолета и были доставлены под конвоем в госпиталь. Полиция Эквадора не может установить гражданство пассажиров судна, они отказываются давать показания. После падения самолета начался пожар, часть «багажа» пострадала: кокаин сгорел на месте.

В самом Эквадоре производство кокаина не распространено, зато он является зоной для перевоза наркотика из Перу и Боливии.

Сегодня сообщалось, что Россия вместе с десятком других стран раскрыла крупную преступную схему по отмыванию денег от продажи кокаина. В международной операции задействовали более тысячи человек.

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Автор: Александра Леснова
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