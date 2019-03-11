Самолет с кокаином разбился в Эквадоре

Воздушное судно с иностранной регистрацией перевозило партию кокаина крупного размера, но разбилось в эквадорской провинции Манаби. Об этом сообщает портал El Comercio со ссылкой на источник в полиции страны.

На борту иностранного авиаборта находилось два человека. Оба получили тяжелые ранения в ходе крушения самолета и были доставлены под конвоем в госпиталь. Полиция Эквадора не может установить гражданство пассажиров судна, они отказываются давать показания. После падения самолета начался пожар, часть «багажа» пострадала: кокаин сгорел на месте.

Una avioneta cayó anoche en el cantón Montecristi, en #Manabí, en el sector Manantiales, en la zona conocida como Río Bravo. Los dos ocupantes, uno de México y otro de Colombia resultaron heridos. Video: cortesía pic.twitter.com/PN5T9VKoE3 — Christian Sánchez M (@Sanchezmendieta) 11 марта 2019 г.

В самом Эквадоре производство кокаина не распространено, зато он является зоной для перевоза наркотика из Перу и Боливии.

Сегодня сообщалось, что Россия вместе с десятком других стран раскрыла крупную преступную схему по отмыванию денег от продажи кокаина. В международной операции задействовали более тысячи человек.