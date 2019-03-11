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20:25   11 Марта 2019
Весь мир

Венесуэла разрешила пешеходное движение через границу с Колумбией

Венесуэла разрешила пешеходное движение через границу с Колумбией

Власти Венесуэлы в понедельник, 11 марта, частично открыли границу с Колумбией, пишет ТАСС.

Представитель Нацгвардии Венесуэлы рассказал, что за день границу пересекли более двух тысяч человек.

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил о закрытии границы между Колумбией и Бразилией 23 февраля. В это время в страну планировалась поставка гуманитарной помощи. Президент оценил ее как провокацию со стороны Вашингтона.

Кризис в Венесуэле начался в январе этого года, когда стали известны результаты президентских выборов. По итогам голосования Мадуро переизбран на второй срок. Несогласные вышли на улицы, последовав за спикером парламента Хуаном Гуаидо, который назвал себя «исполняющим обязанности президента» Венесуэлы.

США и ряд латиноамериканских стран заявили о поддержке Гуаидо. Россия вместе с другими странами легитимным президентом признала Мадуро.

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Автор: Павел Никифоров
#венесуэла #колумбия

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