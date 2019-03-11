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20:12   11 Марта 2019
Весь мир

Посла Украины вызвали в МИД Австрии

Посла Украины вызвали в МИД Австрии

Украинского посла Александра Щербу вызвали в австрийский МИД из-за решения Киева не пускать на Украину журналиста из Австрии ORF Кристиана Вершютца. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Ранее телерадиокомпания ORF сообщала, что власти Украины отказали во въезде в страну корреспонденту Кристиану Вершюцу. Представитель австрийского МИД Петер Гушельбауэр, посольство в Киеве получило письменное подтверждение информации. СБУ пояснила, что журналиста не пустили в страну, чтобы «обеспечить его безопасность».

С Щербой в МИД разговаривал генсек министерства Йоханнес Петерлик. Он потребовал от Киева снять запрет на въезд и выдать аккредитацию Вершютцу. Кроме того, Петерлик призвал представить доказательства обвинений украинской стороны в отношении журналиста.

Генсек МИД Австрии отметил, что подобный «акт цензуры» противоречит принципам соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

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Автор: Павел Никифоров
#украина #политика #австрия

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