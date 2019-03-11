США выделят полмиллиарда долларов на борьбу с Россией

Проект американского бюджета на следующий год предполагает выделение 500 миллионов долларов на помощь другим государствам в борьбе с «российским влиянием».

Отмечается, что деньги пойдут странам Европы, Евразии и Центральной Азии для укрепления безопасности, охраны целостности партнеров США, поддержки в отказе государств от использования российской военной техники.

В понедельник в США опубликовали документ под названием «Борьба с российским злонамеренным влиянием».