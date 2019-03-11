ООН уточнила число погибших сотрудников в авиакатастрофе в Эфиопии

На борту потерпевшего крушение самолета в Эфиопии находился 21 сотрудник ООН, а не 22, как указывалось ранее. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он уточнил, что ранее информация разнилась, но, по последним данным, жертвами авиакатастрофы стал 21 сотрудник ООН.

Катастрофа случилась накануне утром. Boeing 737 Ethiopian Airlines рухнул близ Дэбрэ-Зэйта. На борту находились 157 человек. Среди жертв - три россиянина.

Авиакомпания Ethiopian Airlines подтвердила, что на борту её авиалайнера #ET302, потерпевшего крушение неподалёку от Аддис-Абебы, находились трое граждан России: - Екатерина Полякова - Александр Поляков - Сергей Вяликов — Russia in Ethiopia (@RusEmbEthiopia) March 10, 2019

Ранее сообщалось, что на борту разбившегося авиасудна находились два сотрудника Сбербанка.