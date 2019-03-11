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20:22   11 Марта 2019
Весь мир

ООН уточнила число погибших сотрудников в авиакатастрофе в Эфиопии

ООН уточнила число погибших сотрудников в авиакатастрофе в Эфиопии

На борту потерпевшего крушение самолета в Эфиопии находился 21 сотрудник ООН, а не 22, как указывалось ранее. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он уточнил, что ранее информация разнилась, но, по последним данным, жертвами авиакатастрофы стал 21 сотрудник ООН.

Катастрофа случилась накануне утром. Boeing 737 Ethiopian Airlines рухнул близ Дэбрэ-Зэйта. На борту находились 157 человек. Среди жертв - три россиянина.

 

Ранее сообщалось, что на борту разбившегося авиасудна находились два сотрудника Сбербанка.

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Автор: Ольга Шпакова
#происшествия #авиакатастрофа #оон #весь мир #эфиопия

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