Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сенатор Совфеда отрицает «американский след» в крушении малазийского Boeing

Сенатор Совфеда отрицает «американский след» в крушении малазийского Boeing

 Путин будет руководить защитой от биологических и химических угроз

Путин будет руководить защитой от биологических и химических угроз
Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

 Эстония может заявить права на земли России

Эстония может заявить права на земли России

Глава Македонии отказался подписать 11 законов после переименования страны

Глава Македонии отказался подписать 11 законов после переименования страны

 Президент Алжира не пойдет на пятый срок

Президент Алжира не пойдет на пятый срок
Сенатор Совфеда отрицает «американский след» в крушении малазийского Boeing

Сенатор Совфеда отрицает «американский след» в крушении малазийского Boeing

 Путин будет руководить защитой от биологических и химических угроз

Путин будет руководить защитой от биологических и химических угроз
Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

 Эстония может заявить права на земли России

Эстония может заявить права на земли России

Глава Македонии отказался подписать 11 законов после переименования страны

Глава Македонии отказался подписать 11 законов после переименования страны

 Президент Алжира не пойдет на пятый срок

Президент Алжира не пойдет на пятый срок
20:17   11 Марта 2019
Россия

Сенатор Совфеда отрицает «американский след» в крушении малазийского Boeing

Сенатор Совфеда отрицает «американский след» в крушении малазийского Boeing

Сенатор Владимир Джабаров сомневается в версии немецкого телеканала «НТ-Фау», сообщившего о причастности США к крушению малазийского Boeing-777 на Донбассе. Об этом Джабаров рассказал порталу Политпазл.

Ранее немецкий телеканал предположил, что малазийский самолет, летевший рейсом 370, попал в зону маневров, проводимых в тот момент войсками США и Малайзии, после чего исчез. Сенатор Джабаров считает, что такой сценарий звучит неправдоподобно: он уверен, что судно сбили украинские вооруженные силы.

«Для меня понятно, что его сбили украинские вооруженные силы, которые использовали «Бук» и целились не в этот борт, а в другой, летевший следом. Видимо, они ошиблись. Либо это была чудовищная провокация Вооруженных сил Украины, рассчитанная свалить все на Россию», — сообщил сенатор корреспонденту.

Сенатор Совфеда отрицает «американский след» в крушении малазийского Boeing

Джабаров считает, что ВСУ изначально пытались использовать катастрофу как провокацию против России. Напомним: после крушения малазийского Боинга страны Запада наложили многочисленные санкции на Россию. Объективные доказательства Москвы не принимались в расчет. Сенатор считает, что рано или поздно будет известно, что же на самом деле произошло с самолетом.

Сенатор Совфеда отрицает «американский след» в крушении малазийского Boeing

«Для этого достаточно ознакомиться с материалами спутниковой разведки Соединенных Штатов, которые видели все явно в этом регионе», — заключил Джабаров.

Крушение малазийского Boeing-777 произошло 17 июля 2014 года над территорией Донбасса. Лайнер компании Malaysia Airlines следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. 298 человек находились на борту самолета. Все погибли.

Сенатор Совфеда отрицает «американский след» в крушении малазийского Boeing

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #сша #украина #совфед #политика #новости #общество #весь мир #boeing-777 #малайзия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...