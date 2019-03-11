Сенатор Совфеда отрицает «американский след» в крушении малазийского Boeing

Сенатор Владимир Джабаров сомневается в версии немецкого телеканала «НТ-Фау», сообщившего о причастности США к крушению малазийского Boeing-777 на Донбассе. Об этом Джабаров рассказал порталу Политпазл.

Ранее немецкий телеканал предположил, что малазийский самолет, летевший рейсом 370, попал в зону маневров, проводимых в тот момент войсками США и Малайзии, после чего исчез. Сенатор Джабаров считает, что такой сценарий звучит неправдоподобно: он уверен, что судно сбили украинские вооруженные силы.

«Для меня понятно, что его сбили украинские вооруженные силы, которые использовали «Бук» и целились не в этот борт, а в другой, летевший следом. Видимо, они ошиблись. Либо это была чудовищная провокация Вооруженных сил Украины, рассчитанная свалить все на Россию», — сообщил сенатор корреспонденту.

Джабаров считает, что ВСУ изначально пытались использовать катастрофу как провокацию против России. Напомним: после крушения малазийского Боинга страны Запада наложили многочисленные санкции на Россию. Объективные доказательства Москвы не принимались в расчет. Сенатор считает, что рано или поздно будет известно, что же на самом деле произошло с самолетом.

«Для этого достаточно ознакомиться с материалами спутниковой разведки Соединенных Штатов, которые видели все явно в этом регионе», — заключил Джабаров.

Крушение малазийского Boeing-777 произошло 17 июля 2014 года над территорией Донбасса. Лайнер компании Malaysia Airlines следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. 298 человек находились на борту самолета. Все погибли.