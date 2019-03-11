Трамп попросил Конгресс увеличить расходы на оборону на 5 процентов

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил конгрессу рассмотреть возможность увеличения оборонных расходов страны на 5%. Предложение указано в бюджетном запросе на 2020 финансовый год.

В документе говорится, что сильная армия позволяет Вашингтону «предупреждать войну, сохранять мир и при необходимости сдерживать агрессию против интересов США».

Для этих целей запрашивается 750 миллиардов долларов на национальную оборону. Сумма на 34 миллиарда долларов выше показателя, утвержденного на текущий год, указано в запросе Трампа.

Ранее сообщалось, что американский президент и его бразильский коллега Жаир Болсонару встретятся в Вашингтоне 19 марта. Лидеры государств планируют обсудить сотрудничество в сфере обороны, торговлю и ряд других важных вопросов.