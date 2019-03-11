Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сенатор Совфеда отрицает «американский след» в крушении малазийского Boeing

Сенатор Совфеда отрицает «американский след» в крушении малазийского Boeing

 Путин будет руководить защитой от биологических и химических угроз

Путин будет руководить защитой от биологических и химических угроз
Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

 Эстония может заявить права на земли России

Эстония может заявить права на земли России

Глава Македонии отказался подписать 11 законов после переименования страны

Глава Македонии отказался подписать 11 законов после переименования страны

 Президент Алжира не пойдет на пятый срок

Президент Алжира не пойдет на пятый срок
Сенатор Совфеда отрицает «американский след» в крушении малазийского Boeing

Сенатор Совфеда отрицает «американский след» в крушении малазийского Boeing

 Путин будет руководить защитой от биологических и химических угроз

Путин будет руководить защитой от биологических и химических угроз
Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

 Эстония может заявить права на земли России

Эстония может заявить права на земли России

Глава Македонии отказался подписать 11 законов после переименования страны

Глава Македонии отказался подписать 11 законов после переименования страны

 Президент Алжира не пойдет на пятый срок

Президент Алжира не пойдет на пятый срок
19:52   11 Марта 2019
Весь мир

Трамп попросил Конгресс увеличить расходы на оборону на 5 процентов

Трамп попросил Конгресс увеличить расходы на оборону на 5 процентов

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил конгрессу рассмотреть возможность увеличения оборонных расходов страны на 5%. Предложение указано в бюджетном запросе на 2020 финансовый год.

В документе говорится, что сильная армия позволяет Вашингтону «предупреждать войну, сохранять мир и при необходимости сдерживать агрессию против интересов США».

Для этих целей запрашивается 750 миллиардов долларов на национальную оборону. Сумма на 34 миллиарда долларов выше показателя, утвержденного на текущий год, указано в запросе Трампа.

Ранее сообщалось, что американский президент и его бразильский коллега Жаир Болсонару встретятся в Вашингтоне 19 марта. Лидеры государств планируют обсудить сотрудничество в сфере обороны, торговлю и ряд других важных вопросов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#сша #трамп #бюджет #конгресс #оборона

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...