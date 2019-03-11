Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сенатор Совфеда отрицает «американский след» в крушении малазийского Boeing

Сенатор Совфеда отрицает «американский след» в крушении малазийского Boeing

 Путин будет руководить защитой от биологических и химических угроз

Путин будет руководить защитой от биологических и химических угроз
Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

 Эстония может заявить права на земли России

Эстония может заявить права на земли России

Глава Македонии отказался подписать 11 законов после переименования страны

Глава Македонии отказался подписать 11 законов после переименования страны

 Президент Алжира не пойдет на пятый срок

Президент Алжира не пойдет на пятый срок
Сенатор Совфеда отрицает «американский след» в крушении малазийского Boeing

Сенатор Совфеда отрицает «американский след» в крушении малазийского Boeing

 Путин будет руководить защитой от биологических и химических угроз

Путин будет руководить защитой от биологических и химических угроз
Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

 Эстония может заявить права на земли России

Эстония может заявить права на земли России

Глава Македонии отказался подписать 11 законов после переименования страны

Глава Македонии отказался подписать 11 законов после переименования страны

 Президент Алжира не пойдет на пятый срок

Президент Алжира не пойдет на пятый срок
19:42   11 Марта 2019
Россия

Путин будет руководить защитой от биологических и химических угроз

Путин будет руководить защитой от биологических и химических угроз

Президент Владимир Путин подписал новый указ об основах обеспечения химической и биологической безопасности в стране. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ регламентирует правовые, медицинские, биологические и другие меры, поддерживающие защиту российских граждан и окружающей среды от пагубного воздействия химических и биологических факторов. Путин поручил правительству обеспечить реализацию всех прописанных в указе мер до 2025 года. Аналогичный указ об основах химической и биологической безопасности был подписан президентом 1 ноября 2013 года, но уже утратил свою силу.

Мероприятия, направленные на реализацию утвержденных президентом мер, будут разрабатываться правительством, но общее руководство над программой Путин осуществляет самостоятельно.

В марте 2016 года Россия в ходе конференции по разоружению в Женеве призвала стороны разработать международную конвенцию по борьбе со случаями химического и биологического терроризма. Тогда вниманию других стран представили соответствующий проект, который после ряда обсуждений был обновлен и представлен вновь.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александра Леснова
#россия #путин #кремль #политика #правительство #указ #новости #общество #химоружие

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...