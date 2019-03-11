Путин будет руководить защитой от биологических и химических угроз

Президент Владимир Путин подписал новый указ об основах обеспечения химической и биологической безопасности в стране. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ регламентирует правовые, медицинские, биологические и другие меры, поддерживающие защиту российских граждан и окружающей среды от пагубного воздействия химических и биологических факторов. Путин поручил правительству обеспечить реализацию всех прописанных в указе мер до 2025 года. Аналогичный указ об основах химической и биологической безопасности был подписан президентом 1 ноября 2013 года, но уже утратил свою силу.

Мероприятия, направленные на реализацию утвержденных президентом мер, будут разрабатываться правительством, но общее руководство над программой Путин осуществляет самостоятельно.

В марте 2016 года Россия в ходе конференции по разоружению в Женеве призвала стороны разработать международную конвенцию по борьбе со случаями химического и биологического терроризма. Тогда вниманию других стран представили соответствующий проект, который после ряда обсуждений был обновлен и представлен вновь.