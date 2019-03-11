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19:38   11 Марта 2019
Россия

После бойкота в России создатели «Гурвинека» рассчитывают окупить вложения на Западе

После бойкота в России создатели «Гурвинека» рассчитывают окупить вложения на Западе

Продюсер мультфильма «Гурвинек. Волшебная игра», созданного при поддержке Минкульта РФ, гендиректор студии «Кино Артис» Вадим Сотсков в комментарии «Политике Сегодня» сообщил о переговорах с киносетями. Создатели ленты о приключениях члена клуба веселых человечков пытаются отменить бойкот, которым ленту встретили в российском прокате.

«Сейчас мы пытаемся этот бойкот снять, но у нас еще и мировой прокат. Поскольку это совместное производство, наши чешские и бельгийские коллеги приложат все усилия, чтобы в Европе он хорошо прошел. Да, у нас есть некие ожидания, что фильм как минимум свои деньги заработает», - сказал Сотсков.

Создатели «Гурвинека» рассчитывают окупить вложения на Западе

Говоря о протекционизме Минкульта РФ, собеседник агентства напомнил, что политика квотирования работает не только в России. Китай, Индия и Франция также ограничивают прокат иностранных анимационных фильмов.

«Я против такого подхода с одной стороны, но с другой нужно понимать, что приоритет в России должен отдаваться российскому кино. Тут я Минкульт поддерживаю», - добавил продюсер.

Создатели «Гурвинека» рассчитывают окупить вложения на Западе

Прокатные компании впредь способны договориться между собой и без государственного регулирования, допускает Сотсков. В случае с «Гурвинеком не удалось. Киносети предпочли ленту бельгийских мультипликаторов «Королевский корги», которая должна была выйти в один день с российским мультфильмом.  

«Мы получили прокатное удостоверение очень давно, встали на дату 7 марта. С нами такие фильмы как «корги» должны считаться. Они либо должны с нами договариваться, либо переносить свою дату. <…> Я думаю, что и киносетям будет интересно, чтобы развивалось российское кинопроизводство. Если все российские производители стоят в общей очереди на прокат, то о какой поддержке российского кино может идти речь? Вопрос непростой», - посетовал Сотсков.

Создатели «Гурвинека» рассчитывают окупить вложения на Западе

Мультик о путешествии находчивого десятилетнего мальчика по ожившей компьютерной игре обошелся создателям в 385 миллионов рублей. Из-за бойкота Ассоциации владельцев кинотеатров и сетей «Синема стар», «Каро» и «Киномакс» в первые выходные лента собрала 14 миллионов рублей вопреки прогнозу журнала «Бюллетень кинопрокатчика». Эксперты прочили фильму в 25 миллионов рублей на первый уик-энд. А «Гурвинек», по словам Сотскова, заслуживает большего.

«Кино хорошее, очень качественное. Залы, которые не присоединились к бойкоту, были полными», - резюмировал он.

 

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Автор: Марк Григорьев
#минкульт #квоты #мультфильм #гурвинек #королевский корги

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