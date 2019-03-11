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19:24   11 Марта 2019
Россия

РКН принял жалобу бухгалтера ФАН на Минюст США

РКН принял жалобу бухгалтера ФАН на Минюст США

Роскомнадзор принял жалобу бухгалтера ФАН Елены Хусяйновой о нарушении законодательства о защите личной информации. Жалоба подана в отношении Минюста США, который обвинил бухгалтера во вмешательстве в выборы.

В тексте жалобы отмечается, что в октябре прошлого года на сайте американского министерства юстиции появилась публикация, в которой содержалась личная информация Хусяйновой — ее ФИО, возраст, место работы и жительства. Бухгалтер при этом не давала разрешения на публикацию данной информации, что противоречит российскому закону № 152-ФЗ «О персональных данных».

Адвокат Хусяйновой Константин Александров рассказал ФАН, что РКН — единственный орган, который контролирует распространение личной информации россиян. Распространение личной информации граждан РФ за рубежом без согласия нарушает их права.

РКН принял жалобу бухгалтера ФАН на Минюст США

Юрист надеется, что Роскомнадзор заблокирует сайт Минюста в РФ, выставит ему претензии или обратится в суд, чтобы защитить персональные данные Хусяйновой.

Александров добавил, что заявление россиянки о преступлении Минюста США до сих пор не принято. В действиях американских следователей против бухгалтера юрист усмотрел нарушение уголовного законодательства. Заявление по теме подано в СК РФ, но решение все еще не принято.

РКН принял жалобу бухгалтера ФАН на Минюст США

Хусяйнову беспричинно обвинили во вмешательстве в выборы в США в 2016 году. Она обратилась в районный суд Петербурга, а потом в городской. Женщина потребовала защитить ее честь и достоинство, а также возместить моральный ущерб в пять миллионов рублей. Суды заявление не приняли, а в сути дела разбираться не стали.

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Автор: Петр Сидоров
#сша #роскомнадзор #вмешательство #хусяйнова

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