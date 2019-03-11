РКН принял жалобу бухгалтера ФАН на Минюст США

Роскомнадзор принял жалобу бухгалтера ФАН Елены Хусяйновой о нарушении законодательства о защите личной информации. Жалоба подана в отношении Минюста США, который обвинил бухгалтера во вмешательстве в выборы.

В тексте жалобы отмечается, что в октябре прошлого года на сайте американского министерства юстиции появилась публикация, в которой содержалась личная информация Хусяйновой — ее ФИО, возраст, место работы и жительства. Бухгалтер при этом не давала разрешения на публикацию данной информации, что противоречит российскому закону № 152-ФЗ «О персональных данных».

Адвокат Хусяйновой Константин Александров рассказал ФАН, что РКН — единственный орган, который контролирует распространение личной информации россиян. Распространение личной информации граждан РФ за рубежом без согласия нарушает их права.

Юрист надеется, что Роскомнадзор заблокирует сайт Минюста в РФ, выставит ему претензии или обратится в суд, чтобы защитить персональные данные Хусяйновой.

Александров добавил, что заявление россиянки о преступлении Минюста США до сих пор не принято. В действиях американских следователей против бухгалтера юрист усмотрел нарушение уголовного законодательства. Заявление по теме подано в СК РФ, но решение все еще не принято.

Хусяйнову беспричинно обвинили во вмешательстве в выборы в США в 2016 году. Она обратилась в районный суд Петербурга, а потом в городской. Женщина потребовала защитить ее честь и достоинство, а также возместить моральный ущерб в пять миллионов рублей. Суды заявление не приняли, а в сути дела разбираться не стали.