Экс-сотрудница штаба Навального опасается обвинений в развращении подростка

Активистка штаба Навального исчезла после того, как правоохранители заподозрили ее в сожительстве с 14-летним подростком.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что в штабе Навального зреет скандал, связанный с совращением школьника. «Мойка78» написала, что внимание правоохранителей привлекла 21-леняя Е., которая могла проживать с 14-летним М. (возраст на момент начала их отношений). По некоторым данным, Е. уехала из страны из-за страха возбуждения уголовного дела.

Как пишет издание «Невские новости», по информации штаба Навального, Е. присоединилась к ним в 2017 году. Известно, что долгое время она жила с родителями в Германии, затем вернулась в Россию и работала в одном из региональных штабов, потом ее перевели в Петербург.

Именно в этом городе девушка познакомилась с малолетним активистом движения «Весна», которого привлекали к административной ответственности за участие в несанкционированных собраниях. Подросток М. состоит на учете, воспитывался в неполной семье, зарегистрирован в квартире на Васильевском острове у родственницы. СМИ отмечали, что в штабе знали о романе женщины с ребенком.

Буквально в феврале в Петербурге произошел скандал, связанный с активистом «Весны» и экс- волонтером штаба Алексея Навального Владимиром Казаченко. Полицейские задержали с наркотиками его друга и 14-летнюю девочку. При просмотре ее мобильного правоохранители обнаружили снимки оргии с участием владелицы телефона, а также двух совершеннолетних, один из которых — Владимир Казаченко. Было заведено уголовное дело по статье за совращение несовершеннолетних.

Навальный от соратника открестился, отметив, что это просто бывший волонтер. А «Весна» попыталась показать дело в политическом свете – якобы правоохранители хотят избавиться от оппозиции, хотя полиция при задержании Казаченко не знала род его деятельности.

Именно «Весна» собирала средства, чтобы нанять адвоката для Казаченко, а связь с защитником поручили держать именно Е., чтобы показать, что к ним Казаченко тоже не имеет отношения. Но на прошлой неделе вспыли нелицеприятные факты из ее жизни, после чего Е. пропала. Только спустя два дня женщина уведомила соратников, что за границей, но не стала уточнять точное местоположение.