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18:56   11 Марта 2019
Россия

Судьба косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье решится во вторник

Судьба косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье решится во вторник

Ученые из комиссии по вопросу нахождения морских млекопитающих в приморской «китовой тюрьме» примут решение о дальнейшей судьбе животных во вторник.

Ранее в Приморье была сформирована комиссия, которая должна заняться освобождением косаток и белух, содержащихся в ужасных условиях в бухте Средняя возле города Находка. В состав комиссии вошли профессора Дальневосточного федерального университета, Института географии РАН, Национального научного центра биологии моря ДВО РАН, Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН.

В прошлом году 12 косаток и 90 белух выловили в Охотском море для продажи в океанариумы, дельфинарии и частным лицам. Их заточили в вольерах бухты Средняя, которую в СМИ прозвали «китовой тюрьмой» из-за ужасающих условий содержания животных. На организаторов пыточной для морских животных уже заведены административные дела. Экологи подозревают, что косаток могли незаконно выловить для продажи в Китай.

Судьба касаток из «китовой тюрьмы» в Приморье решится во вторник

Ранее океанограф Жан-Мишель Кусто, сын известного ученого Жака-Ива Кусто, предлагал властям Приморья свою помощь в решении проблемы с животными, заключенными в бухте. Губернатор Олег Кожемяко принял предложение Кусто и пригласил его вместе с учеными-коллегами посетить регион для консультаций по поводу возвращения животных в естественную среду. Позднее стало известно, что экспертная группа российских ученых по этому вопросу решила обойтись без помощь иностранных специалистов.

Судьба касаток из «китовой тюрьмы» в Приморье решится во вторник

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Автор: Александра Леснова
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