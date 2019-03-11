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18:31   11 Марта 2019
Россия

Глава Калининградской области отказался от Instagram на время поста

Глава Калининградской области отказался от Instagram на время поста

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов решил отказаться от публикаций фотографий на время Великого поста, то есть на семь недель. Об этом пишет издание «Русский Запад».

Он рассказал о своем намерении под последней публикацией на своей странице в Instagram. Вместо картинки глава области решил разместить белый фон. Однако Алиханов пояснил, что появляться в соцсети и «отвечать в директ» он все же периодически будет.

 

Великий пост начался в понедельник и завершится 27 апреля.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #калининградская область #instagram #антон алиханов #великий пост

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