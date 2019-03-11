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18:45   11 Марта 2019
Россия

Петербургская активистка митингует, агитирует за «Весну» и продает наркотики в соцсетях

Петербургская активистка митингует, агитирует за «Весну» и продает наркотики в соцсетях

Оппозиционерка Мария Лакертиан приехала в Петербург из Мурманска в 2014 году. В это же время она начала активистскую жизнь.

Одна из ее первых акций прошла в поддержку граждан Украины осенью-зимой 2014 года. Лакертиан раскрасила губы в цвет украинского флага и призывала к миру. Она активно участвовала в жизни ЛГБТ-сообщества, выступала на акциях против Роскомнадзора, который блокировал паблики с пропагандой гомосексуализма.

Мария раздавала агитматериалы движения «Весна», ходила на акции в защиту Олега Сенцова и Андрея Пивоварова, бастовала против присоединения Крыма. В конце концов, Марию в 2017 году задержали на несогласованной акции на Марсовом поле в Петербурге. В камере она провела три дня и получила штраф в 20 тысяч рублей, пишут «Невские новости».

Петербургская активистка митингует, агитирует за «Весну» и продает наркотики в соцсетях

После этого Лакертиан занялась употреблением и продажей наркотиков. Она завела канал в мессенджере, где рассказывала, как употреблять те или иные вещества. Позже у Марии появилось еще два канала. В одном она публиковала выдержки из книг и статей о психостимуляторах, а в другом — постила музыку, под которую лучше всего ловить кайф.

Петербургская активистка митингует, агитирует за «Весну» и продает наркотики в соцсетях

Далее девушка стала рекламировать «магазин» на гидре — специальном сервисе в даркнете для покупки запрещенных веществ и предметов. Мария публиковала фотографии наборов и приспособлений для употребления наркотиков, а также сама делала подобные из подручных средств.

Также Лакертиан рассказывала об ощущениях от разных веществ, как и что лучше употреблять, что делать при передозировке, как отличить чистый наркотик от разбавленного. Мария при этом не призывала к употреблению веществ.

Употреблять наркотические средства в оппозиции в последнее время стало очень популярным делом. Одним из последних громких дел стал арест двух молодых людей Сергея Тишкина и Владимира Казаченко, которые употребляли вещества и занимались сексом с двумя несовершеннолетними девушками.

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Автор: Петр Сидоров
#петербург #наркотики

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