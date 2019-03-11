Василий Лановой опроверг информацию о своей госпитализации

Народный артист СССР Василий Лановой объяснил, почему СМИ пишут о его госпитализации. Об этом сообщает ФАН.

Ранее ряд масс-медиа распространил информацию о том, что Лановой попал в больницу якобы из-за плохого самочувствия. Некоторые СМИ отметили, что это могло произойти из-за недавнего конфликта с авиакомпанией «Победа».

Лановой отметил, что пугаться нечего - проведение медицинских обследований было запланировано.

Напомним, в феврале Ланового не пропустили на борт из-за несоответствующего размера ручного багажа. Происшествие случилось в столичном аэропорту в ходе регистрации на рейс. Впоследствии в знак примирения авиакомпания «Победа» подарила артисту бесплатные билеты.