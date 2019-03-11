Взорвавшего дом в Ижевске отправили на принудительное лечение к психиатру

Верховный суд Удмуртии назначил Александру Копытову, устроившему взрыв газа в жилом доме Ижевска, принудительное лечение в психиатрической клинике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление судьи.

Сильный взрыв газа прогремел в Ижевске в ноябре 2017 года. Взрывной волной были уничтожены восемь квартир в жилом доме. Семь человек погибли, среди них было двое детей. Еще 11 жителей пострадали и были госпитализированы. Без квартир остались 32 семьи, получившие позже от властей жилищные сертификаты общей суммой на 85 миллионов рублей.

Позже следствие выяснило, что взрыв устроил один из жителей дома — Александр Копытов. Мужчина, будучи в неадекватном состоянии, отсоединил шланг от газовой плиты, а затем закрыл все окна и двери в квартире, покинув помещение. После этого в помещении скопился газ, квартира загорелась и раздался взрыв, обрушивший угол многоэтажного дома. Врачебная экспертиза показала, что мужчина имеет хроническое психическое расстройство: на допросе он заявлял, что слышал голоса соседей, которые «позорили его». Обвиняемый утверждал, что голоса стихали, если он слышал шум газа.