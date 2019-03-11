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Меркель считает, что оборонная политика ЕС не должна заменять НАТО

Меркель считает, что оборонная политика ЕС не должна заменять НАТО

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17:56   11 Марта 2019
Весь мир

Меркель считает, что оборонная политика ЕС не должна заменять НАТО

Меркель считает, что оборонная политика ЕС не должна заменять НАТО

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что оборонная политика Евросоюза ни в коем случае не должна быть заменой НАТО, но ей стоит действовать всегда в рамках альянса.

Такое заявление политик сделала на совместной пресс-конференции с премьером Латвии Кришьянисом Кариньшем в понедельник, 11 марта. По ее словам, стороны обсуждали вопросы, связанные с Европейским союзом и стоящими перед ним проблемами.

«Мы вместе подчеркнули ясную приверженность НАТО», — сказала канцлер ФРГ.

При этом она вновь указала на позицию Германии о том, что оборонная политика Европы не может быть заменой НАТО, но должна всегда осуществляться в рамках Североатлантического альянса. Меркель выразила надежду, что сотрудничество в НАТО посодействует развитию отношений между Евросоюзом и США.

Политик констатировала, что оборонный ландшафт Европы пока сильно раздроблен. Меркель также заявила, что одобряет идею разработки ЕС собственного авианосца. С такой инициативой ранее выступила глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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Автор: Арсений Аскольский
#ес #меркель #нато #германия

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