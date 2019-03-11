Меркель считает, что оборонная политика ЕС не должна заменять НАТО

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что оборонная политика Евросоюза ни в коем случае не должна быть заменой НАТО, но ей стоит действовать всегда в рамках альянса.

Такое заявление политик сделала на совместной пресс-конференции с премьером Латвии Кришьянисом Кариньшем в понедельник, 11 марта. По ее словам, стороны обсуждали вопросы, связанные с Европейским союзом и стоящими перед ним проблемами.

«Мы вместе подчеркнули ясную приверженность НАТО», — сказала канцлер ФРГ.

При этом она вновь указала на позицию Германии о том, что оборонная политика Европы не может быть заменой НАТО, но должна всегда осуществляться в рамках Североатлантического альянса. Меркель выразила надежду, что сотрудничество в НАТО посодействует развитию отношений между Евросоюзом и США.

Политик констатировала, что оборонный ландшафт Европы пока сильно раздроблен. Меркель также заявила, что одобряет идею разработки ЕС собственного авианосца. С такой инициативой ранее выступила глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр.