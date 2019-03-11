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17:49   11 Марта 2019
Весь мир

Разведчик ВВС США пролетел над Россией

Разведчик ВВС США пролетел над Россией

Самолет миссии США и Норвегии пролетел над территорией России. Рейс состоялся в рамках договора по открытому небу, отмечают мониторинговые порталы.

Впервые самолет OC-135Б заметили в 06.20 по Москве над Комсомольском-на-Амуре. Судно летело на высоте 10 километров.

Спустя два часа разведчик заметили рядом с Читой. Эксперты РФ считают, что Вашингтон интересует ракетная бригада, расквартированная в городе.

Наблюдательный полет проводила совместная миссия США и Норвегии. Российские специалисты следили за соблюдением правил полета.

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Автор: Павел Никифоров
#разведка #ввс сша

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