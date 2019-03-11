Доходы Крыма за пять лет в составе России выросли почти в три раза

Поступления в бюджет Крыма за пять лет нахождения полуострова в составе РФ увеличились в 2,5-3 раза с миллиарда долларов. Об этом заявил член комитета Совфеда России по международным делам Сергей Цеков.

На пресс-конференции, посвященной пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией, он отметил, что Крым, начиная с 1991 года, находился в стадии разрушения. Однако на сегодняшний день в Крыму восстанавливаются предприятия, развивается инфраструктура, строятся новые детсады, идет ремонт школ, дорог, промышленное производство выросло в 2,5 раза.

«Если в бюджет Крыма в 2013 году мы, условно, собирали 1 миллиард долларов в год, то сегодня сами крымчане, собираем почти в 2,5-3 раза больше», - отметил Цеков.

Сенатор также сказал, что для Крыма важны такие объекты как трасса «Таврида», Крымский мост, новый аэропорт Симферополя и теплоэлектростанции.

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди отметила, что к 2022 году Крым должен достичь средних по РФ экономических показателей.

Ранее сообщалось, что шесть крымских городов вошли в десятку лучших мест для отдыха среди россиян.