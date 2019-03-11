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США ввели санкции против «Еврофинанс Моснарбанка» из-за Венесуэлы
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 США ввели санкции против «Еврофинанс Моснарбанка» из-за Венесуэлы

США ввели санкции против «Еврофинанс Моснарбанка» из-за Венесуэлы
17:37   11 Марта 2019
Весь мир

США ввели санкции против «Еврофинанс Моснарбанка» из-за Венесуэлы

США ввели санкции против «Еврофинанс Моснарбанка» из-за Венесуэлы

Минфин США внес в санкционный список российский «Еврофинанс Моснарбанк» из-за ситуации вокруг Венесуэлы. Об этом говорится в распространенном заявлении американского ведомства.

«Еврофинанс Моснарбанк» — совместный банк России и Венесуэлы. Он действует в соответствии с соглашением между российским правительством и правительством Боливарианской Республики. Страны договорились о его создании для финансирования совместных проектов в 2009 году.

«Еврофинанс Моснарбанк» находится на 96 месте среди банков РФ по размеру активов. 

Ранее 5 марта Вашингтон продлил санкции против Каракаса, введенные в марте 2015 года. Тогда были введены ограничения в отношении ряда высокопоставленных чиновников страны. Белый дом также не исключает санкций против третьих стран за ведение дел с действующими властями Венесуэлы.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо 23 января объявил себя президентом страны на период действия временного правительства. США и 15 стран Организации американских государств (ОАГ) моментально заявили о законности его назначения. Позже к ним присоединились другие державы, в том числе европейские.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #сша #санкции #банк #минфин

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