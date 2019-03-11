Выборы в Ливии могут пройти в начале октября

Спецпосланник ООН Гасан Саламе в минувшее воскресенье заявил, что в Ливии в октябре могут пройти выборы. Об этом договорились премьер-министр страны Фаиз Сарадж и главнокомандующий ВС Ливии Халифа Хафтар. Слова спецпосланника привел телеканал «Либия аль-Ахрар».

Саламе уточнил, что политики решили сократить переходный период. Сарадж и Хафтар считают гражданскую власть высшей в государстве, добавил спецпосланник.

Национальный форум будет состоять из 23 групп граждан Ливии. Сюда войдут партии, главы профсоюзов, шейхи племен, члены Госсовета и Палаты представителей. По словам Саламе, от каждой группы на заседание придут по два представителя.

Миссия ООН изучила ситуацию в 14 городах, в одном из которых пройдет форум.