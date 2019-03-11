Тело Игоря Малашенко доставят в Москву в конце недели

Тело медиаменеджера Игоря Малашенко, который ушел из жизни в Испании в возрасте 64 лет, доставят в Москву не раньше четверга-пятницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на родственницу вдовы Нину Костикову.

О кончине Малашенко стало известно в конце минувшего месяца. В понедельник стало известно, что суд в Испании дал разрешение на выдачу его тела, вскоре его транспортируют в российскую столицу.

«Ближайшее время не будет раньше четверга-пятницы», — заявила агентству Костикова.

Она также рассказала, что планируется церемония прощания.

Ранее вдова Малашенко журналист Божена Рынска на своей странице в Facebook написала, что собирается похоронить покойного супруга на Троекуровском кладбище, расположенном в Москве.