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17:29   11 Марта 2019
Россия

Тело Игоря Малашенко доставят в Москву в конце недели

Тело Игоря Малашенко доставят в Москву в конце недели

Тело медиаменеджера Игоря Малашенко, который ушел из жизни в Испании в возрасте 64 лет, доставят в Москву не раньше четверга-пятницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на родственницу вдовы Нину Костикову. 

О кончине Малашенко стало известно в конце минувшего месяца. В понедельник стало известно, что суд в Испании дал разрешение на выдачу его тела, вскоре его транспортируют в российскую столицу.

«Ближайшее время не будет раньше четверга-пятницы», — заявила агентству Костикова.

Она также рассказала, что планируется церемония прощания.

Ранее вдова Малашенко журналист Божена Рынска на своей странице в Facebook написала, что собирается похоронить покойного супруга на Троекуровском кладбище, расположенном в Москве.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #весь мир #малашенко

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