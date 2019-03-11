Медведев прибыл в Красноярск на закрытие Универсиады

Глава правительства России Дмитрий Медведев прибыл на закрытие Всемирной зимней Универсиады в Красноярск. Оно состоится во вторник, 12 марта.

Об этом сообщает ТАСС. Ожидается, что премьер-министр посетит один из спортивных кластеров, где проходили соревнования по сноуборду и фристайлу, а также деревню Универсиады.

Медведев пообщается со спортсменами и их наставниками, посетит заключительный матч по хоккею. Глава Кабмина также выступит на церемонии закрытия спортивных студенческих игр.

Мероприятие проходит в Красноярске со 2 по 12 марта. Россия приняла зимнюю Универсиаду в первый раз. Участники спортивных состязаний разыгрывают 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Россияне занимают первое место в общекомандном зачете. Они получили более 100 медалей и существенно опережают соперников.

Российский лидер Владимир Путн приезжал в Красноярск на открытие Универсиады.