Мэй посетит Францию для переговоров по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправится в Страсбург с намерением «заключить соглашение» о брексите. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на МИД Ирландии Саймона Ковни.
Theresa May is expected to go to Strasbourg later to try to reach a Brexit agreement, Ireland's Foreign Minister Simon Coveney says https://t.co/WM1uNjnkDe— Bloomberg (@business) March 11, 2019
Ранее в канцелярии британского министра признали, что переговоры с Евросоюзом по брекситу находятся в тупике, потому как диалог Мэй с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером не дали положительных сдвигов.
Европарламент заявлял, что сроки брексита могут передвинуть на начало июля.