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17:33   11 Марта 2019
Весь мир

Мэй посетит Францию для переговоров по Brexit

Мэй посетит Францию для переговоров по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправится в Страсбург с намерением «заключить соглашение» о брексите.  Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на МИД Ирландии Саймона Ковни.

 

Ранее в канцелярии британского министра признали, что переговоры с Евросоюзом по брекситу находятся в тупике, потому как диалог Мэй с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером не дали положительных сдвигов.

Европарламент заявлял, что сроки брексита могут передвинуть на начало июля.

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Автор: Ольга Шпакова
#великобритания #брексит #тереза мэй

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