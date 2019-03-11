Глава Росфинмониторинга рассказал о 80 миллиардах, полученных НКО из-за рубежа

Некоммерческие организации в России получили около 80 миллиардов рублей из иностранных источников, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе встречи с Владимир Путиным. Об этом говорится в стенограмме встречи, опубликованной на сайте Кремля.

«Продолжает иностранное финансирование поступать сюда, и не всё для благих целей. Где‑то порядка 80 миллиардов мы отслеживаем», — заявил Чиханчин.

Глава Росфинмониторинга отметил, что ведомство работает над иностранным финансированием совместно с ФСБ и сообщил, что эти средства финансируют «определённые степени деструктивности». Он отметил, что наибольшее количество зарубежных денег выделяется на финансирование учебных заведений и образовательных программ.

«Тут есть картинка по субъектам, показали, какие регионы сегодня наиболее подвержены приходу денежных средств», — заключил Чиханчин.

Закон об иностранных агентах действует в России с 2012 года. Он регламентирует получение российскими организациями, занимающимися политической деятельностью, финансирования из-за рубежа, наделяя их в этом случае статусом «иностранный агент». Все НКО обязаны предоставлять сведения о том, откуда они получают деньги: их заносят в специальный реестр. Сейчас в нем находятся более 70 НКО. За февраль Министерство юстиции признало иностранными агентами минимум четыре российских организации.