Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Доходы Крыма за пять лет в составе России выросли почти в три раза

Доходы Крыма за пять лет в составе России выросли почти в три раза

 Глава Росфинмониторинга рассказал о 80 миллиардах, полученных НКО из-за рубежа

Глава Росфинмониторинга рассказал о 80 миллиардах, полученных НКО из-за рубежа
Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

 Эстония может заявить права на земли России

Эстония может заявить права на земли России

Разведчик ВВС США пролетел над Россией

Разведчик ВВС США пролетел над Россией

 США ввели санкции против «Еврофинанс Моснарбанка» из-за Венесуэлы

США ввели санкции против «Еврофинанс Моснарбанка» из-за Венесуэлы
Доходы Крыма за пять лет в составе России выросли почти в три раза

Доходы Крыма за пять лет в составе России выросли почти в три раза

 Глава Росфинмониторинга рассказал о 80 миллиардах, полученных НКО из-за рубежа

Глава Росфинмониторинга рассказал о 80 миллиардах, полученных НКО из-за рубежа
Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

 Эстония может заявить права на земли России

Эстония может заявить права на земли России

Разведчик ВВС США пролетел над Россией

Разведчик ВВС США пролетел над Россией

 США ввели санкции против «Еврофинанс Моснарбанка» из-за Венесуэлы

США ввели санкции против «Еврофинанс Моснарбанка» из-за Венесуэлы
17:36   11 Марта 2019
Россия

Глава Росфинмониторинга рассказал о 80 миллиардах, полученных НКО из-за рубежа

Глава Росфинмониторинга рассказал о 80 миллиардах, полученных НКО из-за рубежа

Некоммерческие организации в России получили около 80 миллиардов рублей из иностранных источников, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе встречи с Владимир Путиным. Об этом говорится в стенограмме встречи, опубликованной на сайте Кремля.

«Продолжает иностранное финансирование поступать сюда, и не всё для благих целей. Где‑то порядка 80 миллиардов мы отслеживаем», — заявил Чиханчин.

 Глава Росфинмониторинга отметил, что ведомство работает над иностранным финансированием совместно с ФСБ и сообщил, что эти средства финансируют «определённые степени деструктивности». Он отметил, что наибольшее количество зарубежных денег выделяется на финансирование учебных заведений и образовательных программ.

«Тут есть картинка по субъектам, показали, какие регионы сегодня наиболее подвержены приходу денежных средств», — заключил Чиханчин.

Закон об иностранных агентах действует в России с 2012 года. Он регламентирует получение российскими организациями, занимающимися политической деятельностью, финансирования из-за рубежа, наделяя их в этом случае статусом «иностранный агент». Все НКО обязаны предоставлять сведения о том, откуда они получают деньги: их заносят в специальный реестр. Сейчас в нем находятся более 70 НКО. За февраль Министерство юстиции признало иностранными агентами минимум четыре российских организации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александра Леснова
#россия #путин #политика #новости #общество #нко #росфинмониторинг #иностранный агент #чиханчин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...