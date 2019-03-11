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17:07   11 Марта 2019
Россия

Минобороны РФ объявило конкурс в IT-сфере

Минобороны РФ объявило конкурс в IT-сфере

Министерство обороны объявило конкурс для силовых структур в среде информационных технологий. Об этом пишут РИА Новости.

Конкурс поможет найти талантливых специалистов. Участие в нем могут принять сотрудники научно-исследовательских организаций, вузов, органов управления под руководством Минобороны. Приглашения отправлены в МВД, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардию.

Рассматривать конкурсные работы начнут 13 мая этого года, отметили в Минооброны. Жюри состоит из ведущих ученых и специалистов силовых структур РФ.

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Автор: Павел Никифоров
#минобороны #it #конкурс

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