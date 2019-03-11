Роспотребнадзор опроверг данные о некачественной водопроводной воде в РФ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опровергла данные о качестве российской воды, которые привела газета Daily Mail в статье о странах с самой небезопасной водопроводной водой.

Британское издание со ссылкой на рейтинг туристического агентства Globehunters привело список 187 стран с опасной водой в водопроводах. В него вошла Россия и бывшие советские республики. Причем наиболее безопасной признали воду в Великобритании, Нидерландах, Канаде и США.

Ведомство отметило, что с 2010 по 2018 годы количество эпидемических очагов, которые связаны с водой, снизились более чем в три раза. Свыше 90 процентов населения страны обеспечено питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

Также служба напомнила о федеральном проекте «Чистая вода» национального проекта «Экология», который преследует цель улучшения качества ресурса.

Роспотребнадзор объяснил, что рейтинг составлен на базе рекомендаций Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Профильное ведомство при Департаменте здравоохранения ответственно за контроль и мониторинг заболеваний.

«При этом на самом сайте CDC показатели, на основе которых водопроводная вода той или иной страны считается опасной, не приведены», — отметили в российском ведомстве.

К тому же, посвященные питьевой воде раздел информирует только об источниках, которые расположены на территории Штатов.

Федеральная служба обратилась к отчетам Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов 2017 года и Европейских центров по профилактике и контролю заболеваний 2018 года. В документах указано, что еженедельно на территории Европейского союза фиксируется около 100 вспышек, которые связаны с водой и продуктами плохого качества. За 2017 год зарегистрировали более пяти тысяч очагов из-за которых пострадали свыше 43 тысяч человек. Каждый десятый отправился на госпитализацию, а 33 пострадавших умерли.

Наибольшее число вспышек было во Франции. Самые крупные, в которых пострадали более 100 человек, — в Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше и Румынии.

«В Канаде, обозначенной страной с безопасной водопроводной водой, в июле 2018 года в небольшом городе вблизи Квебека более 40 жителей (включая новорожденного) были госпитализированы из-за обнаружения бактерии Campylobacter в водопроводной воде», — добавили в Роспотребнадзоре.

За два года до этого правительства нескольких канадских городов объявляли об обнаружении опасных бактерий в водопроводной воде. Общее число людей, находившихся в потенциальной опасности, превышало 200 тысяч. Однако информацию о заболевших не раскрывали.