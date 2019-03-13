Израиль обвинил «Хезболлах» в создании спецгруппы в тайне от властей САР

Израильская военная разведка заявила, что ливанское движение «Хезболлах» создает на территории Сирии в тайне от правительства специальную группировку для противостояния Израилю.

Один из офицеров указал, что раскрываются детали «террористического проекта», о котором не знает сирийский президент Башар Асад. Военные считают, что так называемое формирование «Голанское досье» только начинает создаваться, в нем участвует несколько десятков человек.

«Это новое подразделение, создаваемое с единственной целью — открыть новый фронт против Израиля», — сказал он.

Сейчас они разведывают и осваивают местность, однако в будущем нацелены на диверсионно-террористическую деятельность с ведением боевых действий. Главой новой ячейки, по мнению Израиля, стал Али Мусу Дакдуда с большим опытом. В группировке участвуют сирийцы и активисты ранних аналогичных проектов «Хезболлах».

РИА Новости со ссылкой на официального представителя командования армии Йотана Конрикуса сообщает, что у разведки есть три источника: из самого «Хезболлах», представители властей САР и заинтересованные в деэскалации конфликта.

Он обратился к странам, которые участвуют в сирийской урегулировании, с просьбой принять меры, «чтобы не дать «Хезболлах» реализовать свои замыслы». Израиль не будет мириться с присутствием ливанского движения на Голанских высотах.