Неизвестные изрисовали здание посольства КНДР в Малайзии, пишут СМИ

Четверо неизвестных в масках изрисовали стены посольства КНДР в Малайзии. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 11 марта.

Об этом сообщает газета The Star со ссылкой на представителя управления полиции Куала-Лумпура Руслана Халида. По его словам, злоумышленники нарисовали на стене различные символы, а также лозунги с призывом к «свободе Кореи». Позже работники посольства закрасили надписи, добавил Халид.

Посольство Северной Кореи находится на западе Куала-Лумпура. Правоохранительные органы расследуют инцидент, ведется поиск вандалов.

Ранее в феврале группа неизвестных атаковала посольство КНДР в Мадриде и украла компьютеры. Злоумышленники держали в заложниках сотрудников дипимиссии несколько часов. Нападение расследуют полиция и Национальный центр разведки Испании.