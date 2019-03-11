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17:10   11 Марта 2019
Россия

Сбербанк повысил возраст заемщиков до 80 лет

Сбербанк повысил возраст заемщиков до 80 лет

11 марта Сбербанк запустил новый «Потребительский кредит под поручительство», в рамках которого займы могут брать клиенты до 80 лет.

В пресс-службе банка отметили, что новый потребительский кредит разработан для заемщиков в возрасте от 18 до 20 лет и от 60 до 80 лет. Клиент от 60 до 80 лет сможет взять кредит под поручительство на момент окончания займа. Оформить потребительский кредит без обеспечения можно до 70 лет включительно.

Также отмечается, что в рамках нового продукта банк снизил максимальную ставку для кредита до 300 тысяч рублей. Таким образом, клиенты Сбербанка получили дополнительную возможность воплощать свои планы на выгодных условиях.

Ранее сообщалось, что с марта Сбербанк снизил ставки по кредитным картам массовой линейки на 2%. Минимальную ставку снизили до 23,9%.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #экономика #банк #сбербанк #потребительский кредит

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