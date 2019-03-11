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16:44   11 Марта 2019
Россия

Объявленный в розыск экс-глава банка «Открытие» лечится в Израиле

Объявленный в розыск экс-глава банка «Открытие» лечится в Израиле

Защита бывшего главы правления частного банка «Открытие» Евгения Данкевича, которого разыскивают по делу о растрате свыше 34 миллиардов рублей, заявила, что он лечится в Израиле.

На заседании Басманного суда столицы адвокат Норайр Шахназаров попросил перенести заседание, чтобы он успел ознакомится с материалами дела и встретиться с подзащитным, который «находится на лечении за пределами страны». Судья отказала в ходатайстве.

«Уголовное дело в отношении Евгения Данкевича было возбуждено 17 сентября по части 4 статьи 160 УК РФ [»Растрата в особо крупном размере»]… Данкевич находится в государстве Израиль», — указал следователь.

Судебный орган решает вопрос о заочном аресте обвиняемого, ходатайство об этом ранее подал следственный комитет. Защита экс-главы не распространяется, признает ли подзащитный вину.

Объявленный в розыск экс-глава банка «Открытие» лечится в Израиле

5 февраля заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов сообщил о розыске обвиняемого, который летом 2017 года вступил в сговор с неустановленными руководителями компаний-заемщиков O1 Group и «O1 Групп Финанс».

Следствие считает, что заемщики выпустили 40 миллионов облигаций номиналом в тысячу рублей, реальная стоимость которых составила менее половины заявленной, и разместили их на московской бирже. Данкевич, зная о махинации, распорядился о приобретении по полной цене. После чего компания получила более 34 миллиардов рублей и погасила кредитную задолженность в банке.

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Автор: Анна Манц
#суд #открытие #экс-глава #данкевич

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