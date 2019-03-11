Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Доходы Крыма за пять лет в составе России выросли почти в три раза

Доходы Крыма за пять лет в составе России выросли почти в три раза

 Глава Росфинмониторинга рассказал о 80 миллиардах, полученных НКО из-за рубежа

Глава Росфинмониторинга рассказал о 80 миллиардах, полученных НКО из-за рубежа
Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

 Эстония может заявить права на земли России

Эстония может заявить права на земли России

Меркель считает, что оборонная политика ЕС не должна заменять НАТО

Меркель считает, что оборонная политика ЕС не должна заменять НАТО

 Разведчик ВВС США пролетел над Россией

Разведчик ВВС США пролетел над Россией
Доходы Крыма за пять лет в составе России выросли почти в три раза

Доходы Крыма за пять лет в составе России выросли почти в три раза

 Глава Росфинмониторинга рассказал о 80 миллиардах, полученных НКО из-за рубежа

Глава Росфинмониторинга рассказал о 80 миллиардах, полученных НКО из-за рубежа
Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

 Эстония может заявить права на земли России

Эстония может заявить права на земли России

Меркель считает, что оборонная политика ЕС не должна заменять НАТО

Меркель считает, что оборонная политика ЕС не должна заменять НАТО

 Разведчик ВВС США пролетел над Россией

Разведчик ВВС США пролетел над Россией
16:45   11 Марта 2019
Россия

Россия выявила крупную схему по отмыванию денег от продажи кокаина

Россия выявила крупную схему по отмыванию денег от продажи кокаина

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Москва вместе с десятком других стран обнаружила крупную схему по отмыванию денег от оборота кокаина.

В международной схеме участвуют более тысячи человек, отметил Чиханчин. По ряду направлений работает полиция. В первую очередь это касается кредитно-финансовых организаций. Слова Чиханчина опубликованы на сайте Росфинмониторинга

Путин в конце прошлого месяца заявил о необходимости дополнительных мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в РФ. Усилий, которые предпринимаются сейчас, не достаточно, подчеркнул президент на расширенной коллегии МВД.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#путин #кокаин #наркотики #росфинмониторинг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...