Россия выявила крупную схему по отмыванию денег от продажи кокаина

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Москва вместе с десятком других стран обнаружила крупную схему по отмыванию денег от оборота кокаина.

В международной схеме участвуют более тысячи человек, отметил Чиханчин. По ряду направлений работает полиция. В первую очередь это касается кредитно-финансовых организаций. Слова Чиханчина опубликованы на сайте Росфинмониторинга

Путин в конце прошлого месяца заявил о необходимости дополнительных мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в РФ. Усилий, которые предпринимаются сейчас, не достаточно, подчеркнул президент на расширенной коллегии МВД.